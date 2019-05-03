В крупнейший вулкан Гавайев упал мужчина

Новости мира: В один из самых опасных вулканов Гавайев сорвался военный и чудом выжил.

Мужчина в Национальном парке вулканов Гавайев 1 мая сорвался в вулканический котел вулкана Килауэа и выжил. Об этом сообщают представители Нацпарка вулканов, передает USA Today.

Отмечается, что посетитель парка сорвался с высоты 100 метров после того, как перелез через металлические перила и потерял равновесие. Посетители вызвали на место событий сотрудников «скорой помощи» и поисково-спасательную бригаду, которая через два часа нашла его живым, поскольку он упал на узкий выступ в 21,3м от края.

Мужчину подняли с котла вулкана и доставили самолетом в больницу на Гавайях.

Издание Hawaii News Now отмечает, что пострадавшим является солдат казарм Скофилда на Оаху.

Вулкан Килауэа последний раз извергался год назад, что стало крупнейшим и разрушительным событием за последние десятки лет.