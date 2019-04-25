Скачать
Четверг, 25.04.2019
Российские паспорта в ОРДЛО: Рада призвала мир ужесточить санкции против РФ
Российские паспорта в ОРДЛО: Рада призвала мир ужесточить санкции против РФ
В апреле врачи "первички" выписали более миллиона е-рецептов
В апреле врачи "первички" выписали более миллиона е-рецептов
Мораес разочарован своей игрой в матче с Динамо
Мораес разочарован своей игрой в матче с Динамо
Украинские писатели об украинском языке в цитатах
Украинские писатели об украинском языке в цитатах

На Гавайях был найден цветок, который считался вымершим в 2016 году (Видео)

На Гавайях был найден цветок, который считался вымершим в 2016 году (Видео)
17:33 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: Сотрудники Национального тропического ботанического сада на Гавайях с помощью дрона нашли растение Hibiscadelphus woodii.

По словам представителей парка, в роду Hibiscadelphus восемь видов, из которых шесть считались вымершими. Вместе с тем, возможно, что и другие представители этого рода на самом деле выжили и их удастся обнаружить в будущем.

Hibiscadelphus woodii - это эндемик острова Кауаи, который растет на крутых обрывах. Растение встречается только в районе долины Калалау и вырастает до 2-2,5 метров в высоту.

Впервые растение было обнаружено в 1991 году, а описано четыре года спустя. Изначально было найдено четыре растения, но затем булыжник придавил три из них и осталось только одно, которое последний раз видели живым в 2009 году, а два года спустя оно было найдено уже мертвым. В 2016 году Hibiscadelphus woodii признали вымершим.

Украинские полярники отметили рост количества пингвинов в Антарктиде

Как сообщалось ранее, самые толстые попугаи в мире спасли свой вид от вымирания.

Самые толстые попугаи в мире, какапо, провели рекордный сезон размножения. Ученые надеются, что это спасет вид от вымирания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Гавайи, Уникальный цветок, Растение Hibiscadelphus woodii, Национальный тропический ботанический сад на Гавайях.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Сегодня День дочери 2019: история и традиции праздника
03 Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
04 Оригинальные поздравления с Днем Дочери 2019
05 Короткие поздравления с Чистым Четвергом в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
Рада приняла резонансный закон об украинском языке
Глава правительства Чечни попал в &quot;черный список&quot; США
Глава правительства Чечни попал в "черный список" США
В НБУ сказали, когда ожидается прибытие миссии МВФ в Украину
В НБУ сказали, когда ожидается прибытие миссии МВФ в Украину
Афиша интересных событий в Украине на 27-28 апреля
Афиша интересных событий в Украине на 27-28 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь