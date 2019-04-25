На Гавайях был найден цветок, который считался вымершим в 2016 году (Видео)

Новости экологии: Сотрудники Национального тропического ботанического сада на Гавайях с помощью дрона нашли растение Hibiscadelphus woodii.

По словам представителей парка, в роду Hibiscadelphus восемь видов, из которых шесть считались вымершими. Вместе с тем, возможно, что и другие представители этого рода на самом деле выжили и их удастся обнаружить в будущем.

Hibiscadelphus woodii - это эндемик острова Кауаи, который растет на крутых обрывах. Растение встречается только в районе долины Калалау и вырастает до 2-2,5 метров в высоту.

Впервые растение было обнаружено в 1991 году, а описано четыре года спустя. Изначально было найдено четыре растения, но затем булыжник придавил три из них и осталось только одно, которое последний раз видели живым в 2009 году, а два года спустя оно было найдено уже мертвым. В 2016 году Hibiscadelphus woodii признали вымершим.

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