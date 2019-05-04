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В Мали боевики напали на мирных жителей, есть погибшие

В Мали боевики напали на мирных жителей, есть погибшие
04:37 Сб, 4 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: Боевики устроили засаду и напали на мирных жителей.

В центральной части Мали исламистские боевики напали на мирных жителей, в результате чего погибли 18 человек. Об этом сообщает Business Standard, ссылаясь на заявления местных чиновников.Боевики начали атаку с нападения на машину армии Мали, перевозившей пайки. Авто взорвали, в результате чего погиб военный.

Первые 12 человек пошли на место происшествия, где и попали в засаду. По словам чиновников, боевики заминировали тела погибших, однако неизвестно, или следующие шесть человек погибли именно из-за этой взрывчатки.

Напоминаем, 20 апреля, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил нападение на конвой в Мали, в результате которого погиб один и были ранены четверо миротворцев.

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Взрыв, Мали, Погибшие, Взрывчатка, Трупы, Заминировали.
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