В Мали боевики напали на мирных жителей, есть погибшие

Новости мира: Боевики устроили засаду и напали на мирных жителей.

В центральной части Мали исламистские боевики напали на мирных жителей, в результате чего погибли 18 человек. Об этом сообщает Business Standard, ссылаясь на заявления местных чиновников.Боевики начали атаку с нападения на машину армии Мали, перевозившей пайки. Авто взорвали, в результате чего погиб военный.

Первые 12 человек пошли на место происшествия, где и попали в засаду. По словам чиновников, боевики заминировали тела погибших, однако неизвестно, или следующие шесть человек погибли именно из-за этой взрывчатки.

Напоминаем, 20 апреля, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил нападение на конвой в Мали, в результате которого погиб один и были ранены четверо миротворцев.