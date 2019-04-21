Гутерреш осудил нападение на миротворческий конвой в Мали

Новости мира: Генеральный секретарь ООН осудил нападение на конвой миссии MINUSMA.

В субботу, 20 апреля, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил нападение на конвой в Мали, в результате которого погиб один и были ранены четверо миротворцев.

Об этом говорится в официальном заявлении представителя Генерального секретаря ООН, сообщает корреспондент Укринформа.

"Генеральный секретарь Антониу Гутерреш осуждает нападение на конвой миссии MINUSMA в регионе Мопти Мали, в результате которого погиб египетский миротворец и ранены еще четырех", - говорится в заявлении.

В организации информируют, что нападение произошло с помощью самодельного взрывного устройства. "Голубые каски" открыли ответный огонь, убив одного нападавшего и захватив восьмерых других.

"Генеральный секретарь напоминает, что нападения на миротворцев ООН могут быть расценены как военное преступление в соответствии с международным правом. Он призывает власти Мали прибегнуть к решительным действиям, чтобы найти исполнителей нападения и привлечь их к ответственности", - подчеркнули в ООН.