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В Венесуэле разбился военный вертолет, есть погибшие

В Венесуэле разбился военный вертолет, есть погибшие
04:45 Вс, 5 Май 2019 Телеграф УНИАН

Новости мира: В результате крушения военного вертолета в Венесуэле погибло 7 человек.

Военный вертолет, на борту находилось семь человек, потерпел крушение в субботу в Венесуэле.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Twitter мэра муниципалитета Эль-Атильо в штате Миранда Элиаса Сайе.

По его словам, ведутся поисковые работы. Как сообщает газета El Nacional, инцидент произошел возле вертолетной площадки в районе Орипото.

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Очевидцы рассказали, что слышали взрывы. Как отмечает издание, среди погибших - майор Алексис Алехандро Авила Герреро, капитан Карлос Рамирес Давила, майор Хасинто Ренгифо Родригес, подполковник Томас Ортега Валеро, капитан Сезар Баррето, капитан Фелипе Амайя и подполковник Жозе Баманчо, командир Жозе Бетанкур. Сведений о причинах авиакатастрофы обнародовано не было, официального подтверждения информации о гибели военнослужащих пока не поступало.

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Армия, Венесуэла, Вертолет, Крушение, Военный, Погибло.
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