В США потерпел крушение боевой вертолет, погибли двое военных

Новости мира: Двое пилотов морской пехоты США погибли во время падения вертолета.

В результате катастрофы вертолета, принадлежавшего одной из частей Корпуса Морской пехоты США на юго-западе страны, погибли двое пилотов.

Об этом сообщил в воскресенье американский телеканал новостей CNN со ссылкой на официальное заявление Корпуса Морской пехоты США.

"Двое пилотов Морской пехоты погибли в аварии вертолета возле Юму, штат Аризона", - отмечается в сообщении.

Как уточняется в материале, инцидент произошел в субботу вечером, около 20:45 по местному времени.

Пилоты вертолета AH-1Z Viper выполняли рутинный учебный полет, когда произошло падение машины. Имена погибших пока не разглашаются. Причины катастрофы устанавливаются следствием, которое работает на месте.