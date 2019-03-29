Турист сорвался со скалы Большого каньона, пытаясь сделать селфи

В Большом каньоне в штате Аризона в США мужчина делал фото, споткнулся и упал со скалы, отмечает AP.
Инцидент произошел, когда в наиболее отдаленном районе Eagle Point было немного посетителей. Этот район наиболее известен благодаря площадке с прозрачным полом для обзора каньона.
Представитель команды спасательного вертолета Дэвид Лейбовиц отметил, что мужчина 50-ти лет делал фото, споткнулся и упал.
Он отметил, что на Eagle Point установлены таблички, предупреждающие туристов не подходить слишком близко.
Тело мужчины поднимали вертолетом.
В феврале 2018 в результате падения вертолета вблизи Большого каньона погибли по меньшей мере трое людей.