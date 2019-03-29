Турист сорвался со скалы Большого каньона, пытаясь сделать селфи

Новости мира: В Большом каньоне турист из Гонконга упал со скалы, делая селфи.

В Большом каньоне в штате Аризона в США мужчина делал фото, споткнулся и упал со скалы, отмечает AP.

Инцидент произошел, когда в наиболее отдаленном районе Eagle Point было немного посетителей. Этот район наиболее известен благодаря площадке с прозрачным полом для обзора каньона.

Представитель команды спасательного вертолета Дэвид Лейбовиц отметил, что мужчина 50-ти лет делал фото, споткнулся и упал.

Он отметил, что на Eagle Point установлены таблички, предупреждающие туристов не подходить слишком близко.

Тело мужчины поднимали вертолетом.

В феврале 2018 в результате падения вертолета вблизи Большого каньона погибли по меньшей мере трое людей.