Лидеры Канады и Кубы обговорили двустороннее сотрудничество и кризис в Венесуэле

Новости мира: Лидеры Канады и Кубы по телефону обсудили пути для содействия мирному решению кризиса в Венесуэле.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Кубы Мигель Диас-Канель провели телефонный разговор, обсудив двустороннее сотрудничество и кризис в Венесуэле.

Об этом заявили в офисе премьер-министра Канады, сообщает корреспондент Укринформа.

"Премьер-министр и президент обсудили кризис в Венесуэле. Премьер-министр от имени лимской группы подчеркнул о желании увидеть свободные и честные выборы и соблюдение конституции в Венесуэле. Премьер-министр также повторил свою обеспокоенность относительно страданий венесуэльцев. Двое лидеров обсудили пути сотрудничества для содействия мирному решению кризиса", - рассказали у Трюдо.

Премьер-министр Канады также пообещал всячески защищать интересы канадцев, которые проводят законную торговую и инвестиционную деятельность на Кубе. "Двое лидеров подтвердили длительные двусторонние отношения между Канадой и Кубой, основанные на взаимном уважении и желании продолжать сотрудничество в вопросах совместной обеспокоенности", - отметили в офисе главы правительства Канады.

Как известно, в пятницу в столице Перу проходила встреча так называемой лимской группы - группы стран Западного полушария, заинтересованных в мирном решении кризиса в Венесуэле.