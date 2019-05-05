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Мадуро предупредил военных о возможном вторжении США

Мадуро предупредил военных о возможном вторжении США
14:39 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Мадуро призывает готовиться к вторжению США в Венесуэлу.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал готовиться к военному вторжению США на территорию его страны.

Об этом сообщает El Pais.

"Мадуро выразил поддержку военным во время учений, он также попросил их подготовиться к возможному военному вмешательству Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале завершающей стадии "Операции Свобода" с целью свержения режима Николаса Мадуро. В тот же день в правительстве Венесуэлы заявили о попытке переворота группой военнослужащих, которые присоединились к оппозиции. Последовавшие за этим протесты привели к столкновениям с лоялистами правительства Мадуро. В результате столкновений четырех человек убили, более 300 человек получили ранения.

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Президент США Дональд Трамп изначально допускал возможность применения в Венесуэле военной силы, но впоследствии заявил, что введение войск на территорию Венесуэлы не входит в его планы.

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США, Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо.
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