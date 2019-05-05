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Гуайдо признал провал госпереворота в Венесуэле

Гуайдо признал провал госпереворота в Венесуэле
15:09 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Гуайдо отметил, что одной из причин неудачи cтала переоценка готовности военных страны поддержать действия оппозиционеров.

Лидер венесуэльской оппозиции и временный президент страны Хуан Гуайдо признал, что во время подготовки к "последней фазе" свержения режима Николаса Мадуро на этой неделе были допущены ошибки. Об этом сообщает DW.

"Возможно, нам все еще нужно больше военных, возможно, нам нужно больше официальных представителей режима, которые хотели нас поддержать и встать на сторону конституции. Думаю, просчет в этом очевиден", - признал лидер венесуэльской оппозиции.

Также Гуайдо сообщил, что готов рассмотреть гипотетическое предложение военной интервенции со стороны Соединенных Штатов. "Мы его (этот вариант. - ред.) оценим и, пожалуй, рассмотрим в парламенте для урегулирования нынешнего кризиса. Если эта форма будет необходима, мы это утвердим", - подчеркнул Гуайдо.

Вместе с тем он считает, что вмешательство США не может быть односторонним и должно происходить при участии венесуэльских сил, выступающих против режима Мадуро.

Ранее в субботу, 4 мая, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обратился к венесуэльцам в видеообращении, в котором пообещал поддержку Вашингтона в борьбе за изменения в стране. "Ваша храбрость и голоса выведут Венесуэлу на путь, который ведет к свободе и процветанию, и мы будем с вами сотрудничать на каждом шагу этого пути", - сказал Помпео.

Мадуро предупредил военных о возможном вторжении США

Перед этим глава Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми к возможному военному вторжению со стороны США. Он заявил, что у Соединенных Штатов есть "много денег, чтобы попытаться ослабить наши вооруженные силы", а Вашингтон ведет против Венесуэлы неконвенционную войну.

Также в воскресенье, 5 мая, ожидается, что в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. Об этом накануне заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно информации ведомства, во время встречи будут обсуждаться события в Венесуэле и возможность политико-дипломатического урегулирования ситуации в стране, в том числе и с помощью "международных посреднических усилий для диалога правительства и оппозиции". Также анонсировано обсуждение шагов по противодействию санкциям, которые были наложены на Венесуэлу.

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Все по теме:

Оппозиция, Власть, Николас Мадуро, Госпереворот, Хуан Гуайдо, Свержение, Госпереворот в Венесуэле.
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