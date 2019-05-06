На базе НАТО в Латвии подорвались на мине албанские военные: погибла офицер

Новости мира: В Латвии в результате взрыва мины погибла лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасанай.

В результате несчастного случая со взрывчаткой на военной базе НАТО в Латвии в этот понедельник погибла офицер албанской армии, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на оборонное ведомство Албании.

"Во время работы со взрывчаткой на базе НАТО Camp Adazi в Латвии произошел несчастный случай, в результате которого погибла женщина-офицер албанской армии, а еще двое офицеров получили ранения. Инцидент произошел в ходе тренировочной миссии", - говорится в сообщении.

Погибшей оказалась 32-летняя Зарифе Хасанай, которая участвовала в миссии НАТО Enhanced Forward Presence в Восточной Европе, направленной на противодействие российской угрозе. Двое других пострадавших были срочно госпитализированы и сейчас об их состоянии не известно.

Детали инцидента выясняются.

Как известно, Албания стала членом НАТО в 2008 году. В 2012 году эта балканская страна понесла первые потери в рамках миссии в Афганистане, когда погиб офицер специальных сил Фети Вогли.