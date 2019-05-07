Ниагарский водопад стал синим в честь пополнения в королевской семьи Британии

Новости мира: Ниагарский водопад с 20:30 до 21:30 по местному времени подсвечивался синим цветом "поздравляя" с рождением сына принца Гарри и Меган Маркл.

Ниагарский водопад в течение часа подсвечивался синим цветом по случаю рождения сына у принца Гарри и Меган Маркл.

В Канаде, специальная иллюминация была включена с 20:30 до 21:30 по местному времени.

В Совете по вопросам подсветки Ниагарского водопада, действующем с 1925 года, подтвердили, что выбрали синий цвет именно потому, что в королевской семье родился мальчик.

Следует отметить, что обычно иллюминация Ниагары сменяется каждые несколько минут.

Ранее водопад тоже не раз подсвечивали по случаю рождения наследников короны Британии. Так, в 2013 году, когда родился принц Джордж, водопад сиял синим, в 2015-м его осветили розовыми тонами в честь появления на свет принцессы Шарлотты, а в 2018-м - снова синим, когда родился принц Луи.