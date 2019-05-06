Новорожденный сын Меган Маркл и принца Гарри стал седьмым в очереди на корону

Новости шоу бизнеса: Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями в 5:26 утра 6 мая. Новорожденный мальчик стал седьмым в британской линии престолонаследия.

С Меган на родах присутствовал также ее муж принц Гарри. По словам новоиспеченного отца, это был самый удивительный опыт в его жизни.

Мальчик, имя которого будет известно позже, стал седьмым в очереди на королевский престол. Согласно протоколу, будущий ребенок Меган и Гарри получит титул лорда Сассекского.

Добавим, через официальный протокол и указ короля Георга V в 1917 году, ребенок принца Гарри и Меган Маркл, к сожалению, не получит звания принца. Ведь такой титул могут получить только родные дети и внуки королевы Елизаветы II. Отдельное исключение сделали детям престолонаследника принца Уильяма – сыновьям-принцам Джорджу и Луи, а также дочери принцессе Шарлотте.

Сейчас первым в очереди на королевский престол находится сын Елизаветы II принц Чарльз. Второй в очереди – старший сын Чарльза принц Уильям и его дети.