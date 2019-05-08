Фриланд: Канада привержена поддержке народа Украины

Новости мира: Канада намерена продолжать сотрудничество с Украиной.

Канада намерена и в дальнейшем содействовать Украине в осуществлении реформ и защите суверенитета.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, анонсируя свой официальный визит в нашу страну.

"Канада привержена поддержке народа Украины. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с правительством Украины в продвижении реформ и защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказала Фриланд.

Она также отметила важность продолжения поддержки Украины международным сообществом. "Сейчас ключевой момент, когда поддержка Канады и международного сообщества является очень важным", - отметила дипломат.

Как сообщалось ранее, Христя Фриланд посетит Украину 8 мая. Она проведет встречи с Петром Порошенко, Владимиром Зеленским, Андреем Парубием.