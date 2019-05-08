Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"

Новости Украины: Зубко назвал "за" и "против" проведения инаугурации 19 мая.

Проведение инаугурации президента 19 мая является неудачной идеей, как в связи с тем, что это день траура, так и в связи с тем, что иностранные делегации не смогут подготовить свои визиты в Украину.

Такое мнение в ток-шоу на телеканале "Прямий" высказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

"Очень много "против", очень много "за". Потому что все понимают и люди ждут инаугурации для того, чтобы увидеть ... Вы спросите меня как человека: хотел бы я проводить день своей инаугурации в день траура? Нет. День траура - это день траура. Буквально три дня назад мой товарищ вернулся из Израиля и сказал о том, что когда наступает минута траура, то останавливается вся страна", сказал Зубко. Он подчеркнул, что, по его мнению, это будет неудачным решением.

К этому вице-премьер добавил, что в ситуации, когда 14 мая назначается инаугурация на 19-е, будет очень сложно запланировать и приезд руководителей других государств, и логистику, и безопасность, и возможность подготовки двусторонних встреч. "Потому что уже здесь начинают работать МИДы двух стран", - пояснил Зубко. И чтобы эффективно использовать приезд других руководителей, нужно спланировать не только празднование инаугурации, но и проведение двусторонних встреч.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде уже зарегистрированы 4 проекта постановлений о проведении инаугурации Владимира Зеленского. Два из них предлагают назначить инаугурацию вновь избранного президента Владимира Зеленского на 19 мая, один - на 20-е. Есть и вариант провести инаугурацию в "два этапа": первый - формальный 19 мая в Раде. Второй - протокольный 3-го июня на Олимпийском или во Дворце "Украина".

Сам Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая. На его встрече с руководством ВР и главами депутатских фракций, кроме 19 мая, обсуждалось также 28 мая как возможная дата проведения торжественного заседания.

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что дата инаугурации 19 мая крайне неудачная, потому что приходится на День памяти жертв политических репрессий.