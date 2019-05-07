Скачать
Среда, 08.05.2019
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Ливерпуль разгромил Барселону и вышел в финал ЛЧ
Мама Бритни Спирс обратилась в суд, чтобы выяснить, почему ее дочь держали в психбольнице
Мама Бритни Спирс обратилась в суд

Экс-командующий Нацгвардии готов вернуться к должности при Зеленском

Экс-командующий Нацгвардии готов вернуться к должности при Зеленском
22:50 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Юрий Аллеров сообщил, что он готов продолжить работать на должности командующего Нацгвардии, если так решит Владимир Зеленский.

Экс-командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, отставку которого сегодня принял Петр Порошенко, готов продолжать работать на этой должности, если его назначит новоизбранный президент Владимир Зеленский. Об этом Алерров сообщил в комментарии Громадскому.

Отвечая на вопрос, готов ли он продолжать службу в Нацгвардии, Аллеров сказал: "Если новый президент примет такое решение, я буду рассматривать это предложение. А сейчас буду уволен согласно закону".Как сообщал Укринформ, Президент Петр Порошенко сегодня принял отставку командующего Нацгвардией Юрия Аллерова.

Он подчеркнул, что решение об увольнении было его инициативой - накануне он написал заявление об отставке.

Порошенко назначил судей Верховного суда

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко сегодня принял отставку командующего Нацгвардией Юрия Аллерова. Порошенко назначил Аллерова командующим Национальной гвардией Украины в декабре 2015 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Указ президента, Владимир Зеленский, Национальная гвардия, Нацгвардия, Юрий Аллеров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Стадион так стадион": Каплин предложил два этапа инаугурации Зеленского
02 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
03 Ливерпуль - Барселона: события матча
04 Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
05 Конгрессмены требуют от Белого дома отменить отзыв Йованович из Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уволил Аллерова и назначил и.о. командующего Нацгвардией
Командующий Нацгвардией уволен указом Порошенко
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
ВАКС будет запущен в сентябре
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в &quot;Алладине&quot;
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в "Алладине"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь