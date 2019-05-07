Экс-командующий Нацгвардии готов вернуться к должности при Зеленском

Новости Украины: Юрий Аллеров сообщил, что он готов продолжить работать на должности командующего Нацгвардии, если так решит Владимир Зеленский.

Экс-командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, отставку которого сегодня принял Петр Порошенко, готов продолжать работать на этой должности, если его назначит новоизбранный президент Владимир Зеленский. Об этом Алерров сообщил в комментарии Громадскому.

Отвечая на вопрос, готов ли он продолжать службу в Нацгвардии, Аллеров сказал: "Если новый президент примет такое решение, я буду рассматривать это предложение. А сейчас буду уволен согласно закону".Как сообщал Укринформ, Президент Петр Порошенко сегодня принял отставку командующего Нацгвардией Юрия Аллерова.

Он подчеркнул, что решение об увольнении было его инициативой - накануне он написал заявление об отставке.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко сегодня принял отставку командующего Нацгвардией Юрия Аллерова. Порошенко назначил Аллерова командующим Национальной гвардией Украины в декабре 2015 года.