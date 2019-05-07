Скачать
Вторник, 07.05.2019
Порошенко назначил судей Верховного суда
Порошенко назначил судей Верховного суда
В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады
В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
В популярной социальной сети Twitter появилось обновление
В популярной социальной сети Twitter появилось обновление

Порошенко назначил судей Верховного суда

Порошенко назначил судей Верховного суда
12:27 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций.

Действующий президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Церемония назначения состоялась во вторник, 7 мая.

По словам президента, с этого дня Верховный суд наконец начнет работать в полном составе.

"Еще полтора года назад только мечталось, каким должен быть Верховный суд - честным, справедливым, некоррумпированным. Осуществились ли эти мечты? Ставки делать пока рано, но мне кажется, как для президента и гражданина, важным и принципиальным был тот факт, что есть баланс независимости и ответственности высшей судебной инстанции", - сказал Порошенко.

По его словам, суд ежедневно выносит решения, в том числе те, что касаются президента, правительства, парламента и не всегда побеждает власть, что свидетельствует о честности и независимости в принятии решений.

Он отметил, что четыре года назад была начата судебная реформа и пока Верховный суд является образцом для других судов, по открытости и коммуникации.

"Каденции президента не хватило, чтобы полностью завершить судебную реформу. Завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного судов, переведены судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивания, в нове апелляционные суды, они начали работу", - заявил Порошенко

Он пожаловался, что пока реформа не коснулась судов первой инстанции и далеко не все судьи ориентируются на судей Верховного суда в принятии решений.

Президент добавил, что завершение квалификационного оценки судей первой инстанции, отбор в первую и вторую инстанций должен завершатся чуть больше, чем за год.

"Я надеюсь, что следующий президент и его команда будут уважать решение относительно независимого и справедливого суда, закрепленное в Конституции Украины", - сказал Порошенко.

По его словам, именно такая формула независимости, когда ни президент, ни парламент не имеют никакого влияния на суд и процедуры назначения и увольнения судей лежит в основе судебной реформы.

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Новым судьям Верховного суда он пожелал человечности и независимости в принятии решений.

 Так, указом президента было назначено 25 судей в Кассационный административный суд, 15 судей - в Кассационный хозяйственный суд, 13 судей - в Кассационный уголовный суд и 22 судьи - в Кассационный гражданский суд.

После этого состоялась церемония принесения присяги судьями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Судьи, Верховный суд, Петр Порошенко, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Привычки для похудения, которые помогут забыть о диетах
02 У Зеленского отреагировали на назначение нового командующего ООС
03 Назван способ похудеть без диет и спорта
04 Приметы и обряды на 7 мая – День Евсея
05 Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Местные бюджеты за год выросли почти на четверть
Местные бюджеты за год выросли почти на четверть
Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается мощный циклон
Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается циклон
Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь