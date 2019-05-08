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Цукерберга ждут на слушаниях в парламенте Канады

Цукерберга ждут на слушаниях в парламенте Канады
06:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Парламент Канады хочет заслушать показания Цукерберга.

Постоянный комитет по вопросам доступа к информации, конфиденциальности и этики парламента Канады постановил заслушать показания основателя Facebook Марка Цукерберга и главного операционного директора компании Шерил Сандберг.

Члены комитета единогласно поддержали это решение.

Руководители Facebook должны прибыть в Оттаву 28 мая, когда в столице Канады пройдет заседание Международного комитета по вопросам дезинформации и фейковых новостей.

Для всех граждан Канады такой вызов является обязательным к выполнению, но его юридическая сила не распространяется за пределы страны. Поэтому если Цукерберг и Сандберг не изъявят желания, заставить их явиться на заседание комитета будет невозможно.

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На заседании 28 мая депутаты намерены детально обсудить кризис, возникший вследствие разоблачения деятельности компании Cambridge Analytica.

Международный комитет по вопросам дезинформации и фейковых новостей состоит из депутатов из Канады, Великобритании, Аргентины, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Сингапура и Украины. Первое его заседание состоялось в ноябре прошлого года в Лондоне. Цукерберг отказался принимать в нем участие, отправив вместо себя вице-президента Ричарда Алана, что вызвало бурное возмущение парламентариев.

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Все по теме:

Facebook, Канада, Марк Цукерберг, Шерил Сандберг, Cambridge Analytica.
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