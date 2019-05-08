Цукерберга ждут на слушаниях в парламенте Канады

Новости мира: Парламент Канады хочет заслушать показания Цукерберга.

Постоянный комитет по вопросам доступа к информации, конфиденциальности и этики парламента Канады постановил заслушать показания основателя Facebook Марка Цукерберга и главного операционного директора компании Шерил Сандберг.

Члены комитета единогласно поддержали это решение.

Руководители Facebook должны прибыть в Оттаву 28 мая, когда в столице Канады пройдет заседание Международного комитета по вопросам дезинформации и фейковых новостей.

Для всех граждан Канады такой вызов является обязательным к выполнению, но его юридическая сила не распространяется за пределы страны. Поэтому если Цукерберг и Сандберг не изъявят желания, заставить их явиться на заседание комитета будет невозможно.

На заседании 28 мая депутаты намерены детально обсудить кризис, возникший вследствие разоблачения деятельности компании Cambridge Analytica.

Международный комитет по вопросам дезинформации и фейковых новостей состоит из депутатов из Канады, Великобритании, Аргентины, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Сингапура и Украины. Первое его заседание состоялось в ноябре прошлого года в Лондоне. Цукерберг отказался принимать в нем участие, отправив вместо себя вице-президента Ричарда Алана, что вызвало бурное возмущение парламентариев.