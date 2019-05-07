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Facebook удалил почти 100 аккаунтов с российской пропагандой

Facebook удалил почти 100 аккаунтов с российской пропагандой
09:17 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: Facebook подтвердил, что удаленные аккаунты были сфокусированы на Украине.

Администрация Facebook удалила 97 управляемых из России и сфокусированных на Украине страниц, групп и аккаунтов, которые скоординированно распространяли недостоверную информацию. Об этом сообщается в блоге соцсети.

"Люди, стоящие за этой деятельностью, использовали фальшивые учетные записи для управления страницами и группами, распространения своего контента и повышения вовлеченности пользователей, а также для привлечения их к переходу на другие сайты, с различным контентом", - говорится в сообщении. Они публиковали новости о местных и политических новостях, включая такие темы, как военный конфликт в Восточной Украине, российская политика, политические новости в Европе, политика в Украине и гражданская война в Сирии.

Всего администрация соцсети удалила 62 аккаунта, 10 страниц и 25 групп. У некоторых из аккаунтов было 34 тысячи читателей и, как минимум, у одной из групп было 86 тысяч читателей.

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Сообщается, что администация передала информацию об обнаруженной деятельности правоохранительным органам, политикам и отраслевым партнерам.

Также были удалены еще 21 аккаунт, страница и аккаунт в Instagram, которые были частью меньшего сетевого вмешательства из России, направленного на Австрию, страны Балтики, Германию, Испанию, Украину и Великобританию. Они распространяли сообщения о местной политике, включая темы беженцев, вопросы религии, НАТО.

Эти страницы были обнаружены в ходе внутренних расследований скоординированного, как предполагается, Россией распространения лживого контента.

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Россия, Facebook, Пропаганда, Фэйк, Администрация Facebook.
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