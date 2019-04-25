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Facebook могут оштрафовать на 5 млрд долларов из-за нарушений конфиденциальности

Facebook могут оштрафовать на 5 млрд долларов из-за нарушений конфиденциальности
07:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости мира: В Facebook заявили, что компания может быть оштрафована на сумму до 5 миллиардов долларов в результате расследования, проведенного Федеральной торговой комиссией.

В социальной сети Facebook заявили, что Федеральная комиссия по торговле США (F.T.C.) планирует оштрафовать компанию на сумму до $5 млрд США за нарушение конфиденциальности, сообщает The New York Times.

По информации газеты, социальная сеть сообщила о такой цифре в своих квартальных финансовых отчетах, заявив, что она оценила единовременные расходы в размере от $3 до 5 млрд. США в связи с "текущим расследованием" с F.T.C.

Отмечается, что Facebook и F.T.C. по защите прав потребителей в течение нескольких месяцев вели переговоры про штраф в связи с обвинениями в том, что соцсеть нарушила соглашение о неприкосновенности частной жизни от 2011 года.

В свою очередь, в 2011 году компания обещала принять ряд мер для защиты конфиденциальности своих пользователей после того, как расследование показало, что она нарушает их права при обработке данных.

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Кроме того, в 2018 году Facebook снова подвергся критике за ненадлежащее обращение с данными пользователей, в том числе за передачу данных Cambridge Analytica.

Как сообщалось, в марте 2018 года стало известно, что Cambridge Analytica через свое приложение в Facebook собирала данные пользователей. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

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Штраф, Facebook, Конфиденциальность.
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