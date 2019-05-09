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Суд Бразилии решил вернуть экс-президента в тюрьму

Суд Бразилии решил вернуть экс-президента в тюрьму
12:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира: Суд Бразилии принял решение вернуть экс-президента страны Темера обратно в тюрьму.

В Бразилии федеральный суд вынес решение вернуть экс-президента страны Мишеля Темера, подозреваемого в коррупции, обратно в тюрьму.

Об этом сообщает АР .

"Бывший президент (Бразилии - ред.) Мишель Темер в среду получил приказ от федерального судьи вернуться в тюрьму, пока он находится под следствием по нескольким делам о предполагаемой коррупции", - говорится в сообщении.

Адвокат Темера Эдуардо Карнелос сказал, что он может только "сетовать" на решение суда. Экс-президент должен будет сдаться властям в четверг.

"Я считаю это несправедливостью. Насколько я понимаю, оснований для этого задержания нет", - сказал Карнелос.

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78-летний экс-президент Бразилии Мишель Темер был заключен в тюрьму на несколько дней в марте, но затем освобожден. Он находится под следствием в рамках масштабного расследования коррупции при строительстве комплекса АЭС "Ангра", в котором участвовали многие из ведущих политиков и руководителей Бразилии. Экс-президента подозревают, в частности, в получении взятки на сумму в один миллион бразильских реалов (около 230 000 евро). Он отрицает какие-либо правонарушения.

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Бразилия, Суд, Тюрьма, Мишель Темер.
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