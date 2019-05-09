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В Черногории осудили двух российских агентов за попытку переворота

В Черногории осудили двух российских агентов за попытку переворота
12:21 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Высший суд Черногории признал двух россиян виновными в попытке переворота.

В Черногории двух российских агентов приговорили к 12 и 15 годам заключения за организацию попытки переворота, произошедшего в день парламентских выборов в октябре 2016 года. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственную телекомпанию Черногории RTCG.

Лидеры пророссийской оппозиции получили по 5 лет заключения.

Напомним, 16 октября 2016 года в день парламентских выборов в Черногории арестовали 20 граждан Сербии, обвинив их в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения.

Позже, кроме лидеров пророссийской оппозиции Андрея Мандича и Милана Кнежевича, в попытке госпереворота обвинили двух россиян - Эдуарда Шишмакова и Владимира Моисеева.

9 мая Высший суд Черногории в Подгорице начал оглашать приговор по делу о попытке государственного переворота. Всех обвиняемых признали виновными.

В частности, суд заочно приговорил двух россиян, которых считают сотрудниками военной разведки, к 15 и 12 годам заключения. Шишмаков получил 15 лет тюрьмы, Моисеев (Попов) - 12 лет.

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Объявляя приговор, судья Сузана Могоша отметила, что россияне умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории и поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО.

Двое лидеров пророссийского "Демократического фронта" Андрей Мандич и Милан Кнежевич осуждены на 5 лет. К меньшим срокам приговорены еще 12 человек, которые проходят по делу.

По версии черногорской Специальной прокуратуры, целью переворота был срыв вступления страны в НАТО.

Черногория официально стала членом НАТО 5 июня 2017.

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Суд, Черногория, Россияне, Переворот.
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