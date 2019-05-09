Бои за Триполи: погибло 443 человека

Новости мира: За время боев в районе столицы Ливии Триполи с 5 апреля погибли 443 человека, еще 2110 получили ранения.

В Ливии с начала наступления на столицу страны Триполи сил самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара, по последним данным, погибло 443 человека, 2110 получили ранения. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения ООН в Ливии в Twitter.

"443 человека убиты и 2110 ранены в результате насилия в Триполи", - говорится в сообщении.

Как сообщается, число переселенцев приближается к 60 тыс.

Напомним, 28 апреля Ливийская национальная армия (ЛПА), возглавляемая генералом Халифой Хафтаром, нанесла воздушный удар по Триполи.

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армией (ЛПА).

Ливия переживает вспышки насилия и политической нестабильности с тех пор, как в 2011 году был свергнут и убит правитель страны Муамар Каддафи. Последний кризис начался с момента, когда фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ начать операцию "Освобождение Триполи".