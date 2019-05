В результате боев близ Триполи погибли более 400 человек

За время боев в районе столицы Ливии Триполи с 5 апреля погибли 432 человека, еще 2069 получили ранения.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения ООН в Ливии в Twitter.

“С начала вооруженного конфликта в ливийском Триполи погибли 432 человека, еще 2069 получили ранения. Более 50 тысяч были вынуждены бежать”, - отметила организация.

Как сообщалось, в начале апреля лидер военных формирований, которые базируются на востоке Ливии генерал Халифа Хафтар объявил о начале наступательной операции с целью установления контроля над столицей страны Триполи.

