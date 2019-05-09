В ЕС отреагировали на арест соратника Гуайдо

Новости мира: Евросоюз требует немедленно освободить вице-президента Нацассамблеи Венесуэлы.

Европейский Союз призвал немедленно освободить вице-президента Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано, которого накануне арестовали службы безопасности страны.

Заявление представителя ЕС по этому поводу обнародовано на сайте Службы внешних действий ЕС.

"Арест Эдгара Самбрано является еще одним грубым нарушением Конституции страны. Эта политически мотивированная акция направлена на то, чтобы заставить Национальную ассамблею замолчать. Европейский Союз призывает немедленно освободить Самбрано и возложить ответственность за его безопасность и сохранность на соответствующие властные структуры", - говорится в заявлении.

При этом представитель ЕС подчеркивает, что гражданские права, безопасность и парламентский иммунитет всех членов Национальной ассамблеи, включая ее президента Хуана Гуайдо, должна в полной мере соблюдаться и уважаться.

Накануне сотрудники спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано.

Причиной задержания соратника временного президента страны Хуана Гуайдо стало то, что около недели назад он поддерживал попытку свержения власти.