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При покушении на депутата в Аргентине погиб человек

При покушении на депутата в Аргентине погиб человек
09:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Аргентине совершили покушение на депутата Гектора Оливареса, а его коллега Мигель Ядон скончался на месте событий.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе произошло покушение на депутата Гектора Оливареса, в результате чего он получил серьезные ранения, еще один человек погиб.

Об этом сообщает ВВС.

"В Гектора Оливареса, депутата партии Аргентинское радикальное гражданское общество (UCR), трижды стреляли вооруженные подозреваемые во время прогулки с коллегой в четверг утром. 61-летний Оливарес был доставлен в больницу. Его коллега Мигель Марсело Ядон скончался от полученных ранений, сообщает полиция", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Оливарес работал над законом, ограничивающим насилие, связанное с футболом.

Полиция не сказала, существует ли связь между инициативой Оливареса и нападением в четверг.

В полиции уже есть информация, что машину, в которой прятались нападающие, припарковали за полчаса до покушения.

"У нас есть информация, что машину припарковали за полчаса до этого (покушения - ред.), они ждали (господина Оливареса), поскольку он ежедневно выходил гулять в это место с господином Ядоном", - добавили правоохранители.

Детали инцидента выясняются.

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Убийство, Аргентина, Покушение, Гектор Оливарес.
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