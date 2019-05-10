Таинственное заболевание: Канада перестала выдавать визы на территории Кубы

Новости мира: Канада полностью прекратила выдачу виз на Кубе.

Из-за нехватки дипломатического персонала, связанной с таинственным заболеванием, Канада полностью прекратила выдачу любых виз на территории Кубы.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Канады.

Отмечается, что посольство в Гаване больше не будет принимать заявления на выдачу туристических, учебных и рабочих виз, а также не будет проводить собеседования для получения разрешений на постоянное жительство.

Всем заявителям, которые нуждаются в указанных документах, рекомендуется подавать заявку на территории другой страны или делать это онлайн.

В МИД не уточнили, сколько времени будут действовать эти ограничения.

Как сообщалось, в течение нескольких месяцев 2017 года несколько сотрудников посольства Канады в Гаване пострадали от воздействия неизвестного характера. По предварительной информации, это могли быть генераторы специальных звуковых волн нечувствительного диапазона. В частности, у дипломатов были обнаружены симптомы, начиная от потери слуха и тошноты до головной боли и проблем с равновесием. Летом 2018-го Канада изменила статус своей дипмиссии в Гаване на "без сопровождения", то есть канадских дипломатов, командированных на Кубу, больше не сопровождали члены их семей. В январе этого года канадское МИД объявил, что еще на 50% сокращает количество дипломатов на Кубе. Точная причина странных симптомов, наблюдавшихся также у дипломатов США, до сих пор остается неизвестной. Куба отрицает любую свою причастность и обещает полное содействие в расследовании.