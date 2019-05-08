Порошенко провел встречу с главой МИД Канады Фриланд: что обсуждалось

Президент Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, которая сегодня прибыла с визитом в Украину.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
«Сегодня нет военнослужащего, который будет получать меньше 27,6 тыс. грн. В среднем денежное довольствие будет более 30 тыс. грн. Как я и обещал, почти тысячу гривен в день украинский военнослужащий на фронте будет получать. Хочу сказать, что мы начинали с 600 грн в месяц», - сказал Порошенко и поблагодарил канадских партнеров за поддержку реформ в Украине.
Также он отметил, что были предприняты важные шаги для восстановления украинской армии и обеспечения безопасности государства.
Кроме того, Порошенко отметил, что вчера приняли присягу судьи и был сформирован полный состав Верховного Суда, а также был избран председатель новосозданного Антикоррупционного суда. «Как я и обещал, мы создали во время моей каденции Антикоррупционный суд. Избрали его председателя. И вчера была определена дата начала работы суда - это 5 сентября текущего года», - отметил он.
Стороны обсудили ухудшение ситуации на Донбассе в контексте очередных провокационных действий Москвы. Петр Порошенко призвал Канаду поддержать ужесточение санкций против России в ответ на так называемые паспортные указы.
Президент Украины отметил важность развертывания миротворческой миссии под эгидой ООН на временно оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемый участок государственной границы между Украиной и Россией.