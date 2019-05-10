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Венесуэльский кризис: Гуайдо согласен на военное вмешательство со стороны США

Венесуэльский кризис: Гуайдо согласен на военное вмешательство со стороны США
19:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Гуайдо заявил, что не против интервенции США в Венесуэлу.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не против военной интервенции Соединенных Штатов Америки в страну.

Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Stampa, опубликованном 10 мая, сообщает DW.

"Если бы США предложили военное вмешательство, я, пожалуй, принял бы это предложение", - сказал Гуайдо.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу. Впрочем, он добавил, что Соединенные Штаты предпочитают, чтобы передача власти в стране состоялась в мирный способ.

Тем временем двое соратников Гуайдо - парламентарии Ричард Бланко и Америко Ди Грациа - обратились к иностранным дипломатическим представительствам в поиске убежища.

По данным журналистов, Бланко находится в посольстве Аргентины в Каракасе. Зато Ди Грациа нашел убежище в диппредставительстве Италии в Венесуэле. Информацию об этом подтвердил и МИД Италии.

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Ранее Верховный суд Венесуэлы отменил депутатскую неприкосновенность в отношении 10 членов Национальной ассамблеи Венесуэлы, среди которых были и эти двое политиков. Оппозиция страны резко раскритиковала это решение.

Как известно, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста после того, как на второй президентский срок заступил Николас Мадуро. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента.

США, Канада, Австралия, Германия, Испания, Франция и Великобритания, а также многие страны Латинской Америки и Организация американских государств - всего более 50 стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а контролируемую оппозицией Национальную ассамблею - единственным легитимным законодательным органом страны. Однако фактически политику еще не удалось перенять власть в стране.

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США, Венесуэла, Военное вмешательство, Хуан Гуайдо.
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