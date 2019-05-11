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В Нигерии освободили 900 детей из плена

В Нигерии освободили 900 детей из плена
05:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: В Нигерии из плена боевиков освобождены 900 детей.

На северо-востоке Нигерии были освобождены почти 900 детей, которых завербовала местная группировка для участия в боевых действиях против боевиков радикальной исламистской группировки Боко Харам.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

894 ребенка, в том числе 106 девочек, были освобождены в Майдугури.

По данным организации, эта группировка была сформирована в 2013 году для борьбы с боевиками Боко Харам. В результате общее количество освобожденных детей превысило 1700. В октябре 2018 группировка освободила 833 детей.

"Это шаг в правильном направлении - на защиту прав детей, и его следует признать и поощрять", - заявил глава ЮНИСЕФ в Нигерии Мохаммед Фолл.

В севере Нигерии боевики убили 21 человека

По данным ЮНИСЕФ, в Нигерии неправительственные вооруженные группировки, вовлеченные в десятилетний конфликт с Боко Харам, завербовали более 3500 детей в период с 2013 по 2017 год.

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Нигерия, Дети, Заложники, Освободили.
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