В Нигерии освободили 900 детей из плена

Новости мира: В Нигерии из плена боевиков освобождены 900 детей.

На северо-востоке Нигерии были освобождены почти 900 детей, которых завербовала местная группировка для участия в боевых действиях против боевиков радикальной исламистской группировки Боко Харам.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

894 ребенка, в том числе 106 девочек, были освобождены в Майдугури.

По данным организации, эта группировка была сформирована в 2013 году для борьбы с боевиками Боко Харам. В результате общее количество освобожденных детей превысило 1700. В октябре 2018 группировка освободила 833 детей.

"Это шаг в правильном направлении - на защиту прав детей, и его следует признать и поощрять", - заявил глава ЮНИСЕФ в Нигерии Мохаммед Фолл.

По данным ЮНИСЕФ, в Нигерии неправительственные вооруженные группировки, вовлеченные в десятилетний конфликт с Боко Харам, завербовали более 3500 детей в период с 2013 по 2017 год.