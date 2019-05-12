В Нигерии террористы ИГИЛ убили 11 военных

Боевики террористической группировки ИГИЛ утверждают, что убили 11 нигерийских солдат во время нападения на северо-восточный город Гаджиганна.
Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на агентство Amaq, которое связывают с ИГИЛ.
"Боевики ИГИЛ убили 11 нигерийских солдат во время нападения на северо-восточный город Гаджиганна", - говорится в сообщении.
Иностранные СМИ со ссылкой на источники информируют, что боевики ИГИЛ штурмовали город примерно в 16:30 по местному времени, обстреливая гражданских и военных.
Боевики бежали после того, как военные вызвали воздушное подкрепление и помощь батальона в соседнем городе.
Ранее ИГИЛ заявило, что создало "провинцию" в Индии после столкновений с силами безопасности страны в регионе Кашмир, во время которых погиб вероятный боевик.