У берегов Ливии спасли полторы сотни мигрантов

Новости мира: Ливийская береговая охрана спасла 147 нелегальных мигрантов, среди которых было много женщин и детей.

В ходе двух операций у западного побережья Ливии спасены 147 нелегальных мигрантов. Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на ВМС Ливии.

“Первая спасательная операция была проведена в 68 милях от побережья города Завия, который расположен в 45 км к западу от ливийской столицы Триполи”, - говорится в сообщении.

В общей сложности в этой операции спасены 96 нелегальных мигрантов, в том числе 16 женщин и 4 ребенка.

Вторая операция была развернута в 50 милях от города Хомса. Здесь удалось спасти 51 человека.

Отмечается, что спасенные мигранты отказались покидать свою лодку и грозились поджечь ее. Но после переговоров они все же согласились перебраться на борт судна ВМС Ливии.

После предоставления медицинской и гуманитарной помощи все спасенные были переправлены в приемные центры, говорится в сообщении.