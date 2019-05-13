У берегов Ливии спасли полторы сотни мигрантов

В ходе двух операций у западного побережья Ливии спасены 147 нелегальных мигрантов. Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на ВМС Ливии.
“Первая спасательная операция была проведена в 68 милях от побережья города Завия, который расположен в 45 км к западу от ливийской столицы Триполи”, - говорится в сообщении.
В общей сложности в этой операции спасены 96 нелегальных мигрантов, в том числе 16 женщин и 4 ребенка.
Вторая операция была развернута в 50 милях от города Хомса. Здесь удалось спасти 51 человека.
Отмечается, что спасенные мигранты отказались покидать свою лодку и грозились поджечь ее. Но после переговоров они все же согласились перебраться на борт судна ВМС Ливии.
После предоставления медицинской и гуманитарной помощи все спасенные были переправлены в приемные центры, говорится в сообщении.