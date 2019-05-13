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У берегов Ливии спасли полторы сотни мигрантов

У берегов Ливии спасли полторы сотни мигрантов
07:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Ливийская береговая охрана спасла 147 нелегальных мигрантов, среди которых было много женщин и детей.

В ходе двух операций у западного побережья Ливии спасены 147 нелегальных мигрантов. Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на ВМС Ливии.

“Первая спасательная операция была проведена в 68 милях от побережья города Завия, который расположен в 45 км к западу от ливийской столицы Триполи”, - говорится в сообщении.

В общей сложности в этой операции спасены 96 нелегальных мигрантов, в том числе 16 женщин и 4 ребенка.

Вторая операция была развернута в 50 милях от города Хомса. Здесь удалось спасти 51 человека.

Отмечается, что спасенные мигранты отказались покидать свою лодку и грозились поджечь ее. Но после переговоров они все же согласились перебраться на борт судна ВМС Ливии.

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После предоставления медицинской и гуманитарной помощи все спасенные были переправлены в приемные центры, говорится в сообщении.

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Мигранты, Ливия, Африка, Средиземноморье, Береговая охрана.
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