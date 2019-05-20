В Уганде из-за опрокидывания лодки погибло минимум 4 человека

Новости мира: В результате опрокидывания лодки в Уганде погибло минимум 4 человека.

По крайней мере четыре человека погибли и 12 пропали без вести в воскресенье на озере Альберт в Уганде в результате опрокидывания лодки с пассажирами.

Об этом сообщил портал Whisper Eye со ссылкой на представителя полиции.

По его данным, всего в лодке было около 50 человек. По предварительным сведениям, транспортное средство перевернулось из-за перегруженности и неблагоприятных погодных условий. Инцидент произошел недалеко от берега, в связи с чем 32 пассажирам удалось самостоятельно выбраться на сушу.

Портал отмечает, что в лодке находились в том числе игроки футбольной команды, однако не указывает, какой именно. Поиски пропавших без вести и извлечение тел погибших приостановлено до наступления утра.