В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре

Новости мира: Из-за стрельбы в баре Бразилии погибло по меньше мере 11 человек.

Одиннадцать человек погибли после нападения вооруженной банды в баре в бразильском городе Белем в штате Пара, сообщает Associated Press.

Группа вооруженных людей открыла огонь в баре, в результате погибли шесть женщин и пять мужчин, один человек ранен.

По данным новостного сайта G1, в обстреле участвовали семь вооруженных мужчин. Уточняется, что нападавшие прибыли на место происшествия на одном мотоцикле и трех машинах.

Агентство приводит слова представителя штата Натальи Мелло, которая подтвердила, что произошла "бойня". Никаких подробностей происшествия официальные власти не предоставили.

Напоминаем,в результате стрельбы в районе Рунгстед в пригороде Копенгагена погиб один человек, четверо получили ранения. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на датский телеканал TV2.