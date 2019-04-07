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Вблизи Копенгагена произошла стрельба, есть жертвы и раненые

Вблизи Копенгагена произошла стрельба, есть жертвы и раненые
13:19 Сегодня Телеграф

Новости мира: В пригороде Копенгагена произошла стрельба в районе Рунгстед, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

В результате стрельбы в районе Рунгстед в пригороде Копенгагена погиб один человек, четверо получили ранения. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на датский телеканал TV2.

Стрельба произошла вечером в субботу. Жертвой стал 20 летний мужчина, четверо других были ранены.

"Мы работаем над версией сведения счетов бандитскими группировками и ищем нападавших, однако на данном этапе у нас еще мало информации", - сказал представитель полиции Лау Тигесен.

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Сообщается, что полиция уже задержала 14 подозреваемых в связи со стрельбой. Пострадавших мужчин в возрасте 20-27 лет доставили в больницу. Отмечается, что они получили незначительные ранения.

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Раненые, Погибший, Стрельба в Дании, Стрельба в пригороде Копенгагена.
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