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Мадуро предложил оппозиции провести парламентские выборы

Мадуро предложил оппозиции провести парламентские выборы
18:03 Вт, 21 Май 2019 Телеграф

Новости мира: Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил лидерам оппозиции провести досрочные парламентские выборы в Национальную ассамблею.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. О том, когда могут состояться выборы, президент Венесуэлы не сообщил.

"Я приглашаю оппозицию Венесуэлы узаконить законодательную власть. Давайте примем решение провести досрочные выборы в Национальную ассамблею, чтобы с помощью голосов мы смогли доказать, кто пользуется поддержкой народа", - написал Мадуро.

Также он добавил, что это станет путем к миру и демократии. Данное предложение президент Венесуэлы опубликовал вчера днем. Национальная ассамблея остается проблемным вопросом для Мадуро, поскольку она контролируется оппозиционными силами. Ранее очередные парламентские выборы были запланированы на 2020 год.

 

Напомним, страна последнее время переживает не самый лучший период в политической жизни. Сейчас народ Венесуэлы на себе ощущает политический, экономический и гуманитарный кризис. Все из-за результатов массовых протестов народа в ответ на второй срок президентства, на который заступил Мадуро. Главным его соперником остается Хуан Гуайдо, который на волне протестных настроений объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

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Более 50-ти стран поддержали Гуайдо и признали Нацассамблею единственно признанным законодательным органом в стране. Мадуро, в свою очередь, удерживает в своих руках власть, не дав сопернику в мае этого года реализовать планы по свержению действующего правительства.

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Все по теме:

Протест, Правительство, Парламент, Выборы, Кризис, Америка, Венесуэла, Власть, Мадуро, Народ, Ассамблея, Гуайдо.
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