Мадуро предложил оппозиции провести парламентские выборы

Новости мира: Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил лидерам оппозиции провести досрочные парламентские выборы в Национальную ассамблею.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. О том, когда могут состояться выборы, президент Венесуэлы не сообщил.

"Я приглашаю оппозицию Венесуэлы узаконить законодательную власть. Давайте примем решение провести досрочные выборы в Национальную ассамблею, чтобы с помощью голосов мы смогли доказать, кто пользуется поддержкой народа", - написал Мадуро.

Также он добавил, что это станет путем к миру и демократии. Данное предложение президент Венесуэлы опубликовал вчера днем. Национальная ассамблея остается проблемным вопросом для Мадуро, поскольку она контролируется оппозиционными силами. Ранее очередные парламентские выборы были запланированы на 2020 год.

Invito a las oposiciones de Venezuela a legitimar el Poder Legislativo. Aceptemos el reto de ir a unas elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para que, con votos, demostremos quien cuenta con el respaldo del pueblo. Ese es el camino; la paz y la democracia. pic.twitter.com/zysXHBsefh — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 мая 2019 г.

Напомним, страна последнее время переживает не самый лучший период в политической жизни. Сейчас народ Венесуэлы на себе ощущает политический, экономический и гуманитарный кризис. Все из-за результатов массовых протестов народа в ответ на второй срок президентства, на который заступил Мадуро. Главным его соперником остается Хуан Гуайдо, который на волне протестных настроений объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Более 50-ти стран поддержали Гуайдо и признали Нацассамблею единственно признанным законодательным органом в стране. Мадуро, в свою очередь, удерживает в своих руках власть, не дав сопернику в мае этого года реализовать планы по свержению действующего правительства.