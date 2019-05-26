В Мексики подтвердили гибель 5 человек при падении вертолета

Новости мира: В результате крушения вертолета МИ-17 в Мексике погибло 5 человек.

При падении вертолета Ми-17 Министерства военно-морского флота Мексики погибли не менее пяти человек.

Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает Heraldo de Mexico.

Воздушное судно, задействовали для тушения лесных пожаров в районе Хальпан-де-Сьерра на границе штатов Керетаро и Сан-Луис-Потоси, разбилось в пятницу.

“Один офицер и 20 военнослужащих добрались сегодня до места трагедии и нашли обломки вертолета, — говорится в тексте. — К настоящему времени были обнаружены останки пяти членов экипажа”. Все они были военнослужащими. Сведений о возможных причинах авиакатастрофы обнародовано не было.

Напоминаем, военный вертолет, на борту находилось семь человек, потерпел крушение в субботу в Венесуэле.