В Алжире не нашлось кандидатов в президенты: выборы под угрозой

Новости мира: Для участия в выборах президента Алжира по истечению отведенного времени не зарегистрировался ни один кандидат.

По истечении крайнего срока для подачи заявок на участие в президентских выборах в Алжире не зарегистрировался ни один кандидат, передаёт УНН, ссылаясь на AFP.

Срок регистрации завершился в полночь субботы.

Такой исход увеличил вероятность задержки выборов, назначенных на 4 июля, которые ранее уже столкнулись с сопротивлением в виде протестующих, которые отвергают легитимность любого голосования, проводимого властями, по их словам запятнанными коррупцией еще при правлении Абдельазизы Бутефлики.

В то же время несколько государственных и частных средств массовой информации сообщили, что вышедший на пенсию военный офицер Бензахия Лахдар из Фронта национального освобождения, выдвинул всё-же свою кандидатуру.