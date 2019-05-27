Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Выборы в Европарламент: Окончательные результаты
Выборы в Европарламент: Окончательные результаты
"Мирные переговоры" по Венесуэле: Гуайдо заявил, что диалог с Мадуро не ведется
"Мирные переговоры" по Венесуэле: Гуайдо заявил, что диалог с Мадуро не ведется
Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей
Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей

"Мирные переговоры" по Венесуэле: Гуайдо заявил, что диалог с Мадуро не ведется

"Мирные переговоры" по Венесуэле: Гуайдо заявил, что диалог с Мадуро не ведется
02:11 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Гуайдо заявил, что оппозиция Венесуэлы поддерживает инициативы Норвегии, а не ведет диалог с Мадуро.

Венесуэльская оппозиция участвует в посредничестве власти Норвегии по урегулированию кризиса в стране, а не ведет переговоры с правительством президента Николаса Мадуро. Об этом заявил в воскресенье лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо выступая в штате Лара, передает УНН со ссылкой на газету El Nacional.

"Мы должны четко описать то, что происходит в Норвегии, мы не можем использовать нарратив режима (Мадуро), - цитирует политика издание. - Это приглашение к участию в посреднической деятельности со стороны Норвегии. Иными словами, это не переговоры и не диалог".

По мнению Гуайдо, эти встречи должны привести к смене правительства и проведения выборов в Венесуэле.

"Если нет, то мы будем оставаться на улицах и двигаться к восстановлению демократии", - добавил оппозиционер.

Напомним, МИД Норвегии в субботу сообщил, что "представители главных политических сил Венесуэлы решили вернуться на следующей неделе в Осло для продолжения процесса (установление контактов) при содействии" европейской страны.

Посол объяснил российское военное присутствие в Венесуэле

Ранее депутат Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) Венесуэлы Сталин Гонсалес заявил, что в Осло не было прямых контактов между делегатами от правительства и оппозиции. Он сообщил, что норвежцы встречались с ними отдельно, а по итогам этого процесса не было достигнуто никаких договоренностей.

Как сообщалось ранее, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что трансляции его выступлений блокируются по стране из-за страха, который испытывает президент Николас Мадуро перед оппозицией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Норвегия, Венесуэла, Николас Мадуро, Мирные переговоры, Хуан Гуайдо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
02 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
03 Военные дипломаты ОБСЕ в зоне ООС получили доказательств присутствия РФ
04 Гройсман в Раде будет настаивать на принятии своей отставки
05 Что-то пошло не так: Spice Girls дали неудачный концерт после воссоединения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Бои за Триполи: Хафтар обещает продолжать наступление
Бои за Триполи: Хафтар обещает продолжать наступление
Помощник Зеленского в понедельник посетит Закарпатье
Помощник Зеленского в понедельник посетит Закарпатье
Президентские выборы в Литве: Стало известно имя победителя
Президентские выборы в Литве: Стало известно имя победителя
Смелая красотка: Дарья Астафьева устроила опасную фотосессию на крыше
Смелая красотка: Дарья Астафьева устроила опасную фотосессию на крыше
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь