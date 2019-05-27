Водитель угнанного тягача в Мексике протаранил 15 автомобилей, уходя от погони

Новости мира: В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей, четверо погибших.

Седельный тягач с прицепом в воскресенье врезался в 15 автомобилей в районе Альваро-Обрегон на западе Мехико. По данным властей, жертвами ДТП стали четыре человека, в том числе двое детей, более 10 человек пострадали.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Министерства гражданской безопасности Мехико Хесус Орта, который выступал в эфире телеканала Televisa.

"Он врезался в 15 автомобилей, четыре человека погибли, 14 получили травмы", - сообщил Орта.

По его словам, водитель грузовика уходил от преследования полиции, которое началось после того, как он не остановился для проверки. Погоня завершилась, когда тягач врезался в жилой дом. Орта добавил, что автомобиль числился в угоне.

Полицейские смогли задержать человека, находившегося за рулем грузовика.