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Новый президент ЮАР подписал закон о налоге за выбросы углекислого газа

Новый президент ЮАР подписал закон о налоге за выбросы углекислого газа
05:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости мира: Президент Южноафриканской республики подписал закон о введении налога на выбросы углекислого газа.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса подписал закон о введении налога на выбросы в атмосферу углекислого газа, принятие которого откладывалось с 2010 года. Об этом сообщил в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства финансов страны, передает УНН.

Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года. С этого дня до декабря 2022 года компании должны будут выплачивать государству по 120 рандов (около 8,3 долларов) за каждую тонну выброшенного в атмосферу углекислого газа. Далее Минфин обещает рассмотреть возможность снижения тарифа на сумму от 6 до 48 рандов.

"Анализ последствий введения налога будет проведено перед переходом ко второму этапу, при этом во внимание будет принят прогресс в снижении уровня выбросов парниковых газов и его соотношение с нашими национальными климатическими обязательствами", — говорится в заявлении, цитируемом агентством. Пересмотренные тарифы налога будут действовать до 2030 года. 

Принятие закона о налоге на вредные выбросы в атмосферу долгое время откладывалось из-за оппозиции крупных южноафриканских компаний, для которых его вступление в силу грозит большими финансовыми потерями. Так, по подсчетам генерального директора Anglo American Platinum Криса Грифита его компании в ближайшие два года придется выплатить в казну государства около 50 млн рандов, а начиная с 2021 года с учетом прогнозируемого роста тарифов на электричество, сумма дополнительных расходов может вырасти в пять-шесть раз.

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Большая часть электроэнергии, произведенной государственной корпорацией Eskom, производят теплоэлектростанции, загрязняющих атмосферу выбросами углеводородов. Дополнительный рост налоговой нагрузки, как опасаются многие эксперты в ЮАР, может заставить энергетиков повысить цены на свои услуги, хотя министерство финансов считает, что эти меры удастся избежать. Сейчас Eskom находится в кризисном состоянии из-за ошибок прежнего руководства, которое также подозревается в коррупции и хищении бюджетных средств. В виду дефицита генерирующих мощностей госкомпания вынуждена регулярно прибегать к веерным отключениям электричества, а ее общий долг составляет около 30 млрд долларов.

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Налог, ЮАР, Углекислый газ, Сирил Рамапоса.
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