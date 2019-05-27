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ВОЗ: Алжиру и Аргентине удалось избавиться от малярии

ВОЗ: Алжиру и Аргентине удалось избавиться от малярии
19:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: ВОЗ объявила две страны свободными от малярии.

Алжир и Аргентина получили сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что подтверждает статус стран, свободных от малярии.

Об этом сообщают Новости ООН.

"Алжиру и Аргентине удалось избавиться от малярии. Они получили официальный сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что подтверждает их статус стран, свободных от малярии. Он выдается после того, как на территории того или иного государства минимум три года подряд не было зарегистрировано случаев местной передачи болезни ", - сообщает издание.

Отмечается, что эта опасная болезнь все еще угрожает здоровью населения, прежде всего в странах Африки.

ВОЗ внесла "игроманию" в список болезней

"Каждые две минуты от нее умирает один ребенок. В год регистрируется примерно 200 миллионов случаев заболевания малярией. 435 тысяч из них заканчиваются летальным исходом. 90% инфицированных приходится на Африку. Алжир стал второй страной Африканского региона ВОЗ, которую официально признали свободной от малярии после Маврикия, сертифицированного в 1973 году. А Аргентина получила почетный сертификат второй среди стран Америки. До нее на континенте за последние 45 лет с малярией покончили в Парагвае ", - отмечается в публикации.

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Аргентина, Алжир, Малярия, ВОЗ.
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