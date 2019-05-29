В Южном Судане велись боевые действия

Новости мира: Правительственные силы Судана и бойцы Фронта национального спасения столкнулись в штате реки Эй.

Боевые действия между правительственными силами и бойцами Фронта национального спасения Судана возобновились в штате реки Эй в Южном Судане.

Об этом сообщает портал The East African.

"Борьба между правительственными силами и бойцами Фронта национального спасения (НАС) во главе с генералом Томасом Чирилло возобновилась в штате реки Эй в Южном Судане", - говорится в сообщении.

В своем заявлении пресс-секретарь НАС Суба Самуэль заявил, что правительственные силы спровоцировали беспорядки в городах Ланья и Вондуруба в воскресенье и в штате реки Эй в понедельник.

"Боевые действия начались в воскресенье 26 и продолжались до 27 мая", - говорится в заявлении.

Число жертв боев пока не установлено.

Официальный представитель армии Южного Судана не предоставил комментариев.