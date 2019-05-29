В Южном Судане велись боевые действия

Боевые действия между правительственными силами и бойцами Фронта национального спасения Судана возобновились в штате реки Эй в Южном Судане.
Об этом сообщает портал The East African.
"Борьба между правительственными силами и бойцами Фронта национального спасения (НАС) во главе с генералом Томасом Чирилло возобновилась в штате реки Эй в Южном Судане", - говорится в сообщении.
В своем заявлении пресс-секретарь НАС Суба Самуэль заявил, что правительственные силы спровоцировали беспорядки в городах Ланья и Вондуруба в воскресенье и в штате реки Эй в понедельник.
"Боевые действия начались в воскресенье 26 и продолжались до 27 мая", - говорится в заявлении.
Число жертв боев пока не установлено.
Официальный представитель армии Южного Судана не предоставил комментариев.