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Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией

Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
06:55 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Мадуро сообщил, что власти Венесуэлы вели тайные переговоры с оппозицией.

Правительство Венесуэлы как минимум два месяца тайно вело переговоры с оппозицией для урегулирования кризиса в стране. Об этом заявил в среду президент республики Николас Мадуро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.

"Мы тайно вели переговоры уже два или три месяца и сейчас мы сели за стол переговоров в Норвегии. Я хочу добиться соглашения о мире ради Венесуэлы", - приводит его слова пресс-служба.

В распространенном ранее в среду заявлении МИД Норвегии указывается, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы, которые прибыли в Осло для обсуждения возможности начала переговоров, "продемонстрировали свое желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" для Боливарианской Республики.

Оппозиция Венесуэлы в свою очередь заявила, что очередная встреча делегатов правительства Венесуэлы с их политическими противниками не принесла результатов.

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Норвегия, Венесуэла, Николас Мадуро, Мирные переговоры, Хуан Гуайдо.
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