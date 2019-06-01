В Новой Зеландии разместили петицию о признании Голодомора геноцидом

Новости мира: В Новой Зеландии на сайте парламента появилась петиция о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

На сайте парламента Новой Зеландии размещена петиция о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

Об этом сообщается на сайте парламента Новой Зеландии.

"Палата представителей призывает правительство признать украинский голодомор 1932-33 годов (Holodomor) геноцидом и осудить любую попытку отрицать или искажать это историческое событие как настоящий акт геноцида", - говорится в петиции.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал неравнодушных подписать петицию.

"Друзья и коллеги, петиция о признании Голодомора геноцидом на сайте парламента Новой Зеландии. Открытая для подписей с 8 января 2019 г. и набрала пока 500+ подписей. Давайте поможем собрать необходимое количество голосов!" - отметил Кислица в своем Twitter.

На 20:30 петиция на сайте парламента Новой Зеландии набрала 888 голосов.

Как известно, Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществленный тоталитарным коммунистическим режимом СССР. Общее количество жертв Голодомора до сих пор не подсчитано, отдельные историки говорят о цифрах от 3 до 7 млн человек.

В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне кроме Украины признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.

Напоминаем, петиция с предложением признать Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа, размещенная на сайте бундестага, набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей.