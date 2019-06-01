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Силовики Судана пообещали закончить насилие в стране

Силовики Судана пообещали закончить насилие в стране
04:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Силовики Судана обещают обеспечить безопасность граждан и положить конец нарушениям.

После недавних столкновений, приведших к гибели мирных граждан, органы безопасности Судана пообещали положить конец насилию в этой африканской стране.

Об этом информирует Синьхуа.

"Компоненты системы безопасности будут работать в соответствии с законом таким образом, чтобы обеспечить безопасность граждан и положить конец нарушениям", - цитирует агентство заявление Вооруженных сил Судана.

Помимо ВС, в число органов безопасности африканской страны входят полиция, Национальная служба разведки и безопасности и подчиненные ей Силы быстрой поддержки.

Силовки пообещали восстановить свободу, мир и справедливость в государстве. В связи с этим они призвали граждан страны сотрудничать с правительством и немедленно сообщать о “потенциальных насильственных инцидентах”.

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Напоминаем, на прошлой неделе правящий военный совет Судана и альянс протестных и оппозиционных групп не смогли договориться о составе нового правящего органа в стране. Стороны проводили переговоры по вопросу о суверенном совете, который будет управлять Суданом в течение трехлетнего переходного периода после того, как в прошлом месяце был свергнут президент страны Омар аль-Башир. Аль-Баширу были предъявлены официальные обвинения в убийстве участников акций протеста.

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Судан, Африка, Столкновения, силовики, Вооруженные силы Судана.
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