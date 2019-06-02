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Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги о событиях в Солсбери

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги о событиях в Солсбери
15:44 Сегодня Телеграф По материалам: УНН

Новости мира: Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала первую главу из книги, в которой описывает события отравления в Солсбери.

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль у себя на странице в Facebook в ночь на 2 июня опубликовала первую главу книги, в которой описывает события, произошедшие в Солсбери в марте 2018 года.

Отмечается, что первая глава книги называется "Беседы с черным котом". Виктория Скрипаль обратилась к читателям и попросила их не судить ее творчество строго.

В частности, в первой главе Виктория Скрипаль описывает, как узнала новости об отравлении родственников. К примеру, она сообщает, что узнала о происшествии в Солсбери от друга семьи.

После этого Скрипаль и ее муж начинают следить за информацией об инциденте в интернете. Она отмечает, что на российском телевидении подробности о произошедшем появились только на следующий день после отравления.

Ранее, племянница экс-полковника ГРУ обещала закончить работу над книгой в феврале 2019 года. Однако, у нее возникли разногласия с человеком, который оказывал ей помощь в написании. Поэтому, она заявила, что книгу завершит сама. Виктория Скрипаль пообещала добавлять в публикации фотографии из семейного альбома. Однако, как часто она будет публиковать главы, она не сообщила.

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Как сообщалось, 4 марта 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервный реагент "Новичок" российского происхождения. Советский ученый Вил Мирзаянов, который участвовал в создании химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия "Новичок", объяснил, что Сергею и Юлии Скрипаль удалось выжить благодаря тому, что на ручку дверцы была нанесена незначительная, не летальная доза яда.

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Книга, Сергей Скрипаль, Юлия Скрипаль, Виктория Скрипаль, Отравление Скрипалей в Солсбери, Отравление новичком в Солсбери.
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