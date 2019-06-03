Посольство Канады в Венесуэле приостановило свою работу

Новости мира: Консульские услуги для Венесуэлы будут оказываться в посольстве Канады в Колумбии.

Канада решила временно остановить работу посольства в Венесуэле в связи с истечением в конце июня срока действия виз у канадских дипломатов. Об этом говорится в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд, передает УНН.

Она отметила, что канадские дипломаты "больше не могут продлить визы при режиме" президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Поэтому у нас не остается иного выбора, кроме как временно приостановить работу нашего посольства в Венесуэле, решение вступает в силу немедленно", — отметила она.

В марте этого года, государственный флаг США был снят с флагштока на территории посольства этой страны в Каракасе. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что все сотрудники американского диппредставительства в Венесуэле покинули страну.