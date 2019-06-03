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Посольство Канады в Венесуэле приостановило свою работу

Посольство Канады в Венесуэле приостановило свою работу
04:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Консульские услуги для Венесуэлы будут оказываться в посольстве Канады в Колумбии.

Канада решила временно остановить работу посольства в Венесуэле в связи с истечением в конце июня срока действия виз у канадских дипломатов. Об этом говорится в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд, передает УНН.

Она отметила, что канадские дипломаты "больше не могут продлить визы при режиме" президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Поэтому у нас не остается иного выбора, кроме как временно приостановить работу нашего посольства в Венесуэле, решение вступает в силу немедленно", — отметила она.

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В марте этого года, государственный флаг США был снят с флагштока на территории посольства этой страны в Каракасе. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что все сотрудники американского диппредставительства в Венесуэле покинули страну.

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Колумбия, Канада, Венесуэла, Посольство Канады, Христя Фриланд.
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