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Силы безопасности Судана открыли огонь по протестующим: Двое погибших

Силы безопасности Судана открыли огонь по протестующим: Двое погибших
07:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Судане во время очередных беспорядков погибли два человека.

В Судане вновь начались беспорядки, в ходе которых погибли как минимум два человека.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"По меньшей мере два человека были убиты в Судане, еще 10 получили ранения после того, как силы безопасности открыли огонь по протестующим", - говорится в сообщении.

Накануне тысячи демонстрантов в столице страны Хартуме вышли на улицы неподалеку от военного штаба, требуя передать власть от военных гражданскому правительству.

Как сообщалось, 1 июня после недавних столкновений, приведших к гибели мирных граждан, органы безопасности Судана пообещали положить конец насилию в этой африканской стране.

Силовики Судана пообещали закончить насилие в стране

На прошлой неделе правящий военный совет Судана и альянс протестных и оппозиционных групп не смогли договориться о составе нового руководящего органа в стране.

Стороны проводили переговоры по вопросу о суверенном совете, который будет управлять Суданом в течение трехлетнего переходного периода после того, как в прошлом месяце был свергнут президент страны Омар аль-Башир. Экс-президенту Судана были выдвинуты официальные обвинения в убийстве участников акций протеста.

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Судан, Протесты, Омар аль-Башир, Хартум.
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