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Венесуэла: Международная контактная группа выразила поддержку Гуайдо

Венесуэла: Международная контактная группа выразила поддержку Гуайдо
04:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Контактная группа и Группа Лимы поддержали Национальную Ассамблею Венесуэлы.

Участники встречи вновь выразили поддержку законно избранной Национальной Ассамблеи Венесуэлы и отметили, что решением для кризиса может быть найдено только на основе мирного демократического процесса выборов.

Как передает пресс-служба Службы внешних действий ЕС, министры иностранных дел Канады, Чили и Перу, которые входят в так называемую Группу Лимы (Лима – столица Перу), Высокий представитель ЕС и руководители внешнеполитических ведомств Португалии и Уругвая из состава Международной контактной группы (МКГ) по урегулированию в Венесуэле провели в понедельник встречу в ООН для обсуждения путей выхода из текущего кризиса.

"Встреча состоялась после того, как обе группы решили усилить контакты для поиска политического, мирного и демократического разрешения кризиса в Венесуэле. Они согласились, что решение кризиса должно принадлежать Венесуэле, но региональное влияние кризиса требует от регионального и международного сообществ играть более активную роль в возвращении к демократии в Венесуэле", - говорится в совместной декларации, принятой по итогам обсуждения.

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Обе группы подтвердили приверженность мирному развитию Венесуэлы, которое должно привести к свободным и справедливым выборам, и приветствовали все усилия, предпринимаемые для достижения этой цели. При этом участники встречи подтвердили поддержку демократически избранной Национальной Ассамблеи и подчеркнули необходимость полностью восстановить и уважать ее полномочия, а также освободить всех политических заключенных и прекратить нарушение прав человека в Венесуэле.

Члены Группы Лимы и МКГ согласились, что гуманитарная ситуация в стране является тяжелой, включая последствия миграционного кризиса. Они выразили намерение продолжать оказание гуманитарной помощи населению Венесуэлы и соседним странам, которые попали под влияние кризиса, согласно международным принципам.

Стороны также выразили поддержку скоординированным усилиям ООН и подчеркнули необходимость повысить объемы международной поддержки, а также создать условия для деятельности международных гуманитарных организаций, которые бы позволили им доставлять такую помощь без ограничений и политического вмешательства.

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ЕС, Венесуэла, Хуан Гуайдо, Группа Лимы, МКГ.
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